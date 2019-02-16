​В сети показали мощное видео уничтожения позиции боевиков на Донбассе

В сети показали яркое видео уничтожения бойцами ВСУ пулеметной позиции боевиков так называемой ЛНР.

Об этом написал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц"), опубликовав соответствующее видео.

"Уничтожение пулеметной позиции российско-оккупационных войск воинами 54 ОМБр. Район н.п. Екатериновка Луганской обл.", - говорится в сообщении.

В этот раз "Корсар" попал прямо в бойницу пулеметного дота.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео ликвидации военными ВСУ трех боевиков, а также уничтожение вражеской техники и боеприпасов в районе Золотого на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в ответ на обстрел грузовика с украинскими военными на Донбассе, ВСУ нанесли мощный удар по боевикам: по предварительным данным, уничтожено пятеро оккупантов.