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​Отомстили за гибель воина: ООС устроили оккупантам крупные потери

воскресенье, 17 февраля 2019, 08:06

В течение суток 16 февраля боевики убили одного украинского бойца, еще одного ранили, и получили в ответ 9 ликвидированных "собратьев".

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Так, 16 февраля российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 1 раз с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись 4 раза: дважды, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял украинских защитников в районе села Крымское: один раз - с минометов калибра 82 мм, вооружение боевой машины пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, и второй - со станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов" , - говорится в сообщении.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один защитник Украины получил ранения. Украинские бойцы открыли огонь и отомстили за своих: пять оккупантов были уничтожены и четверо ранены.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 17 февраля, враг дважды обстрелял наши позиции.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" - вблизи населенного пункта Водяное из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" - в районе населенного пункта Катериновка с минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий ранен.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали яркое видео уничтожения бойцами ВСУ пулеметной позиции боевиков так называемой ЛНР.

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