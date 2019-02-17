​"Бригада 200" пополнилась очередным боевиком на Донбассе: фото

В сети показали фото ликвидированного 15 февраля бойцами ВСУ боевика незаконного вооруженного формирования на Донбассе.
Об этом написал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").
"200_бригада 15.02.19 пополнилась очередным бойцом. Шумский Виталий из Первомайска", - говорится в сообщении.
Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали о пополнении "бригады 200" боевиком на Донбассе.
Ранее в сети показали Абдуллу, "случайно" погибшего на Донбассе.
Также в сети показали фото 21-летнего боевика, Дмитрия Сидорова из Донецка, ликвидированного на Донбассе в пятницу, 8 февраля.
Кроме того, были опубликованы фото и данные про очередного боевика на Донбассе, Сергея Ляхова из российского города Новороссийск, который пополнил "Груз 200".