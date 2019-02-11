ВСУ мощно ответили на провокации оккупантов: у боевиков потери

10 февраля российские оккупационные войска на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, за что получили ответ: один боевик ликвидирован, а еще двое ранены.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели обстрелы позиций украинских военнослужащих. В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Однако в ответ на атаку оккупантов, бойцы АТО применили огонь дежурных огневых средств.

"По данным разведки, 10 февраля одного оккупанта уничтожено и двое ранены. Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 8 февраля бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали БМП боевиков на Донбассе, в районе Светлодарской дуги. В частности, за те сутки в районе военного конфликта на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.



Также в сети показали видео яркого примера быстрого возмездия боевикам от воинов ВСУ.