"Ихтамнет" Путина приуныл на Донбассе из-за превосходства ВСУ: видео

Командир одного из батальонов в Донбассе рассказал о том, как точно и умело "работают" бойцы ВСУ.

Об этом написал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ( "Штирлиц") в Facebook.

"Работают прицельно, точно, довольно хорошо - командир батальона "Пятнашка" россиянин Андрей Кузин с подавленным и испуганным выражением лица о воинах ОС. Уже второй командир дирляндцив за неделю", - написал блогер.

Под видео появились саркастические комментарии пользователей.

"Голос у него какой бы то грустный... ООС пожалуй настроение испортили", "Лучшего признания нашим ООСам не придумаешь... Спасибо ребята за мирное небо! Пусть вас Бог бережет! ", "Курсантики "неуды" получают в виде гробов? Бедапичалька", - и так далее пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео боевой операции на Донбассе, которую украинские военные провели в районе населенного пункта Золотое в Луганской области.

Ранее ВСУ похвастались новыми успехами на Донбассе.