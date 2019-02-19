РУС. | УКР.

вторник, 19 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

19 февраля

18:15
​Суперлуние 19 февраля: в сети показали яркие фото и видео
18:06
​Скандальное ДТП в Харькове: Дронов выступил в суде с последним словом
18:02
​Сitroen выпустила электромобиль, для которого не нужны права: фото
17:41
"Ихтамнет" Путина приуныл на Донбассе из-за превосходства ВСУ: видео
17:29
Где смотреть онлайн Динамо - Ювентус: расписание трансляций
17:20
Адвокаты заявили о фальсификации дела о полетах Наливайченко в Россию
17:09
Ну хоть не в трусиках: в сети высмеяли фейк боевиков о новом "мученике" СБУ
17:06
​В "Николаевоблтеплоэнерго" проходят обыски: подробности
16:54
Вокруг подозреваемого по делу Гандзюк назревает очередной скандал: что известно
16:51
Цуренко в ярком матче пробилась в третий круг престижного турнира в ОАЭ
16:50
Отец новой возлюбленной Цекало против ее брака с продюсером
16:36
Смерть Лагерфельда: стало известно, кто займет его место в Chanel
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Ихтамнет" Путина приуныл на Донбассе из-за превосходства ВСУ: видео

вторник, 19 февраля 2019, 17:41

Командир одного из батальонов в Донбассе рассказал о том, как точно и умело "работают" бойцы ВСУ.

Об этом написал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ( "Штирлиц") в Facebook.

"Работают прицельно, точно, довольно хорошо - командир батальона "Пятнашка" россиянин Андрей Кузин с подавленным и испуганным выражением лица о воинах ОС. Уже второй командир дирляндцив за неделю", - написал блогер.

Под видео появились саркастические комментарии пользователей.

"Голос у него какой бы то грустный... ООС пожалуй настроение испортили", "Лучшего признания нашим ООСам не придумаешь... Спасибо ребята за мирное небо! Пусть вас Бог бережет! ", "Курсантики "неуды" получают в виде гробов? Бедапичалька", - и так далее пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео боевой операции на Донбассе, которую украинские военные провели в районе населенного пункта Золотое в Луганской области.

Ранее ВСУ похвастались новыми успехами на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Авантюры Путина терпят крушение: Украине надо готовиться к невероятному сценарию

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: