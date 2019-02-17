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В ад доехал: в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков

воскресенье, 17 февраля 2019, 23:31

На Донбассе ликвидировали еще одного 28-летнего боевика.

Его фото опубликовал блогер под ником IgorGirkin в Twitter.

"Прокопчук Александр охоту на укров закончил... 21.04.1990-07.02.2019", - говорится в сообщении.

Боевик входит в базу "Миротворец". Исходя из ее данных, боевик был родом из Горловки.

В сети прокомментировали смерть боевика.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали Абдуллу, "случайно" погибшего на Донбассе.

Также в сети показали фото 21-летнего боевика, Дмитрия Сидорова из Донецка, ликвидированного на Донбассе в пятницу, 8 февраля.

Кроме того, были опубликованы фото и данные про очередного боевика на Донбассе, Сергея Ляхова из российского города Новороссийск, который пополнил "Груз 200".

Также появились фото ликвидированных в октябре боевиков.

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