Бросил посреди дороги: в Киеве показали наглого "героя парковки"

Во вторник, 19 февраля, в Киеве на улице Заболотного водитель припарковался прямо посреди проезжей части.

Соответствующее фото было опубликовано на Facebook странице "Киев Оперативный".

"Искать место для парковки? Пфф, зачем? Если можно просто посреди дороги на Заболотного бросить свой Nissan (CA4222CO)", – говорится в подписи к фото.

В комментариях пользователи, впрочем, предположили, что в автомобиле произошла некая поломка. Другой комментатор также обратил внимание на то, что автомобиль, судя по всему, припаркован не просто на проезжей части, а на пешеходном переходе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 13 февраля в Днепровском районе столицы разъяренная толпа собственноручно "убрала" с дороги автомобиль наглого "героя парковки".