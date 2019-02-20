Взрывы в Донецке: в России официально отреагировали

Стало известно о реакции Кремля на серию взрывов в Донецке, которые произошли в понедельник, 18 февраля.

Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

"СК возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма" после серии взрывов, прогремевших в центре Донецка", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 18 февраля, в Донецке прозвучали взрывы: местные жители слышали один в центре города, второй – на северной окраине. Взрыв в центре Донецка, по информации свидетелей, прозвучал около 8:45. О пострадавших в результате происшествия не сообщалось. Позже боевики озвучили свою версию ЧП.

Как сообщал "Апостроф", ранее во время взрыва от поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области погиб спасатель-сапер и трое полицейских получили ранения.