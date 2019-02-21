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В сеть слили личные данные крымских предателей Украины и их "друзей" из России: фото

четверг, 21 февраля 2019, 16:55

В сети обнаружили аккаунт крымского предателя и его сторонников.

Об этом сообщают на сайте "Миротворец".

Предателем оказался Алексей Пышненко, у него на странице нашли антиукраинский контент. Отмечают, что он моряк и работает на судне, которое доставляет щебень, песок и цемент в оккупированный Крым.

"Были найдены доказательства незаконных судозаходов в закрытые крымские порты судна Сарыч и установлены все члены команды - нарушители Государственной границы Украины. Так один предатель привел за собой в нашу базу еще десяток моряков-нарушителей", - говорится в сообщении.

Как предполагают работники центра "Миротворец", Пышненко принимал участие в силовых акциях, на фото он с оружием, есть и другие признаки. Однако уточняют, что эта информация требует дальнейшего изучения.

Также уже установили, что Пышненко Алексей Петрович родился 18 января 1982 года в городе Севастополь. Его адрес прописки улица Павла Корчагина, дом 34, квартира 140. Пышненко закончил Севастопольский военно-морской институт им. П.С.Нахимова.

Кроме этого установили и личность его сына - Пышненко Олег Алексеевич, 29.09.2006, и номер телефона: +79787651317.

Позже стало известно, что Пышненко служит на судне "Сарыч", которое незаконно доставляет щебень в закрытый порт Керчь из России.

Также в сети были найдены и другие предатели Украины, а также их "коллеги" из России, служащие на "Сарыче".

Лысенко Вадим Эдуардович, капитан, на котором лежит криминальная ответственность за организацию нарушения госграницы Украины, 09.02.1966, зарегистрирован по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Королева, д.17, кв.172.

Соболев Александр Евгеньевич, 03.03.1961, старший механик.

Соловьев Вячеслав Николаевич, 07.12.1959, вахтенный механик, зарегистрирован по адресу АР Крым, г. Севастополь, ул. Героев Бреста, д. 3, кв. 61.

Левицкий Вадим Владимирович, 02.04.1984, электрик (вК).

Соколик Николай Иванович, 27.04.1988, (Инстаграм, вК, тел. +7 978 073 42 08), вахтенный матрос.

Ковтунов Дмитрий Юрьевич, 29.01.1991, матрос, Ростов-на-Дону.

Бревнов Сергей Витальевич, 12.04.1989 (вК, Инстаграм) из Севастополя, вахтенный моторист.

Меметов Рустем Арсенович, 01.01.2011, из пос. Ленино под Керчью, практикант.

Гребенкин Максим Андреевич, 22.11.1996, из крымского села Возрождение, практикант (вК, +79897632700).

Поветкин Константин Сергеевич, 11.11.1971, АР Крым, г. Севастополь, ул. Генерала Острякова, 7, кв.51, повар (вК).

Как сообщал "Апостроф", в сети появился список участников незаконных вооруженных формирований на Донбассе, так называемых спецназовцев ДНР, и их личные данные.

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