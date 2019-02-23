На Донбассе ликвидировали командира боевиков ДНР по кличке "Кудесник": фото

На Донбассе 22 февраля ликвидировали командира боевиков так называемой ДНР Дениса Лакеева по кличке "Кудесник".

О его гибели сообщается в одном из сепаратистских пабликов в соцсетях.

Боевик был ликвидирован в районе Докучаевска. Занимал должность "заместителя командира взвода".

Родился Лакеев 7 мая 1988 года в городе Макеевка Донецкой области.

Напомним, 18 февраля на Донбассе ликвидировали еще одного боевика Александра Лыкова из Шахтерска Донецкой области.

Как сообщал "Апостроф", Вооруженные силы Украины захватили в плен боевика так называемой ЛНР во время ликвидации группы диверсантов. По словам украинских военных, пятеро российских наемников пытались подступиться к позициям - четверо из них были застрелены.