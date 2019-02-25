​"Ихтамнетов" Путина наградили новыми медалями за Крым

В сети показали фото медалей "ветеранам спецслужб России" за захват Крыма весной 2014 года.

Об этом написал блогер Necro Mancer в Twitter, публикуя соответствующие снимки.

"Занятный значок за Крым от "ветеранов спецслужб"", - подписал он фото.

Под постом появились комментарии.

"Персонально каждому агрессору выдали документальное подтверждение, это даже хорошо", - в таком духе прокомментировали пользователи сети.

Как сообщал "Апостроф", волонтеры нашли доказательства непосредственного участия военнослужащих 68-й бригады кораблей охраны водного района (в/ч 26977) Черноморского флота РФ в операции по захвату Крыма.

Ранее в сети обнаружили очередные доказательства переброски российских войск в Крым еще в феврале 2014 года для последующей оккупации полуострова.