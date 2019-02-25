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Под Одессой мощный пожар уничтожил дотла две базы отдыха: фото с места ЧП

понедельник, 25 февраля 2019, 14:10

В понедельник, 25 февраля, в Одесской области произошел пожар на базе отдыха.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информация о возгорании поступила на линию пожарной службы в 04:20. Огонь охватил территорию базы отдыха в пгт Затока Белгород-Днестровского района.

Прибыв на место спасатели установили, что открытым пламенем горят здания на базах отдыха "Черемшина" и "Надзбручье".

"Сложность тушения пожара заключалась в плотной застройке территории деревянными зданиями и отсутствием оборудованного места для сбора воды из моря. Пожарные локализовали пожар в 06:45 и ликвидировали в 08:25 на площади 800 м.кв. В результате пожара огнем уничтожено 20 зданий: 16 - одноэтажных, 3 - двухэтажных и 1 трехэтажное. Спасены 57 рядом расположенных зданий", - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте работали 5 единиц пожарной техники и 20 человек личного состава ГСЧС.

Напомним, в городе Коблево Николаевской области в ночь на 4 августа произошел пожар, горели торговые павильены рядом с базой отдыха "Днестр".

Как сообщал "Апостроф", 30 июля в российском городе Сочи, на берегу Черного моря, сгорело временное сооружение, в пожаре погибли 8 человек, еще 3 получили ранения.

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