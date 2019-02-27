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На Западе указали на опасный сценарий Кремля по завоеванию Украины

среда, 27 февраля 2019, 08:57

В России почти потеряли надежду "победить" на президентских выборах в Украине, однако они ждут и готовят дальнейшие действия по дестабилизации страны.

Об этом "Апострофу" рассказал европейский эксперт Густав Грессель.

По его словам, несмотря на то, что война на Донбассе не пошла по плану России, у Кремля до сих пор есть амбиции в Украине.

"Поэтому пока рано говорить, что Россия проиграла, победила или остановилась. Потому что для россиян это долгосрочный проект по завоеванию Украины, и они еще не сдались. Поэтому мы где-то посередине всего противостояния. Россияне считают, что до сих пор могут использовать недостаточность реформ и слабые стороны украинского государственного управления, и это опасно", – отмечает Грессель.

Эксперт считает, что в данный момент в Москве выжидают.

"Россияне почти потеряли надежду, что они могут "победить" на президентских выборах - пророссийские кандидаты есть, но они не очень популярны. В России ожидают, чтобы как можно больше вмешаться в парламентские выборы, а затем попытаться подкупить людей, чтобы остановить политический процесс и углубить неэффективность украинской системы. Они могут управлять разрозненными массами, создавать скандалы, и это усилит угрозу. Если россияне будут ждать еще пять лет без всякого прогресса в мирном урегулировании, пока Украина будет тонуть во внутренних проблемах, это даст им время восстановить какую-то политическую силу вроде "Партии регионов", объединенную и с достаточным количеством надежных людей, работающих на Москву", – говорит он.

Подробнее о планах России читайте в интервью "Апострофа" с Густавом Гресселем: Россия еще не сдалась в Украине и ждет выборов.

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