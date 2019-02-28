Стали "грузом 200": офицер ВСУ показал видео точного удара по укрытию боевиков ДНР

В сети появилось видео точечного удара украинских военных по огневой точке российско-террористических войск на Донбассе.

Соответствующий ролик опубликовал на YouTube офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

"На одной из позиций оккупантов в районе Горловки систематически вел огонь расчет ПТУРистов. Но ОСы не замедлили с адекватным ответом и поймали колорадов в укрытии", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военные уничтожили в зоне ООС на Донбассе крупную диверсионно-разведывательную группу боевиков.

Также офицер ВСУ показал видео с моментом уничтожения позиции боевиков на Донбассе.

Кроме того, не так давно в сети появилось очередное видео удара украинских военных в зоне операции Объединенных сил на Донбассе по опорному пункту боевиков на передовой