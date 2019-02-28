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Взрыв авто в Киеве: стало известно о причастности топ-чиновника

четверг, 28 февраля 2019, 16:21

Стало известно, кто передвигался на автомобиле, который взорвался 28 февраля в Оболонском районе Киева.

Об этом сообщает ресурс "Информатор", ссылаясь на информацию от собственных источников.

Автомобиль Audi, который взорвался в Киеве на Оболони, был в пользовании Секретаря СНБО Александра Турчинова.

"Именно на Audi Q8 с номерами КА7777АН длительное время передвигался Александр Турчинов", - говорится в сообщеннии со ссылкой на слова анонимного собеседника из окружения политика.

Однако также стало известно, что сейчас Турчинов передвигается на другом авто марки Toyota Land Cruiser.

"Те, кто видели его на эфирах или встречах знают, что это машина Александра Валентиновича (Турчинова - ред.). Сейчас он передвигается на Toyota Land Cruiser 200, но в любом случае эта Audi связана с ним", - сказал собеседник.

Как сообщал "Апостроф", при взрыве Audi в Оболонском районе Киева пострадал владелец авто, полиция решает вопрос открытия производства по факту покушения.

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