РУС. | УКР.

пятница, 1 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

1 марта

15:27
Появилось важное предупреждение по поводу скандального Шулявского моста в Киеве
15:23
Где смотреть онлайн Реал - Барселона: расписание трансляций
15:16
Похлеще фейка о распятом мальчике: сети впечатлило видео с "расчлененкой" в Севастополе
15:11
Один из лучших: в Англии высоко оценили игру украинского футболиста
15:05
Во втором туре выборов сойдутся Зеленский и Тимошенко - cоцопрос
15:00
Где смотреть онлайн Черноморец - Шахтер: расписание трансляций
14:43
​Сколько "Газпром" должен "Нафтогазу" за саботаж решения суда в Стокгольме: появились новые цифры
14:40
Умерла участница украинской "Битвы экстрасенсов"
14:38
В сети появился полный текст приговора суда Зайцевой и Дронову
14:38
Лукашенко похвалил украинцев и назвал "преемника" Порошенко
14:27
Яценюк рассказал о встречах с Путиным и его хамском поведении
14:26
На трассе Киев-Чоп автобусы попали в масштабное ДТП: опубликованы фото
Все новости

На трассе Киев-Чоп автобусы попали в масштабное ДТП: опубликованы фото

пятница, 01 марта 2019, 14:26
Фото: пресс-служба Патрульной полиции во Львовской области\Facebook

Под Львовом произошло серьезное тройное ДТП с участием автобуса и микроавтобуса, в результате которого четверо человек получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Как выяснили правоохранители, на трассе "Киев-Чоп" столкнулись автомобили "Фиат Дукато", которым управлял 54-летний житель Закарпатья, рейсовый автобус "Эталон", за рулем которого находился 58-летний житель Сколевского района и микроавтобус "Мерседес Спринтер" под управлением 27-летнего жителя Ивано-Франковской области.

Уточняется, что в результате ДТП за помощью к медикам обратились четыре человека - пассажир рейсового автобуса и пассажиры микроавтобуса "Мерседес" в возрасте от 27 до 58 лет.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на воскресенье, 16 декабря, под Львовом произошло ДТП с участием автобуса, в результате которой четыре человека погибли и двое получили травмы.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине - адвокат

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: