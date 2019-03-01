На трассе Киев-Чоп автобусы попали в масштабное ДТП: опубликованы фото

Под Львовом произошло серьезное тройное ДТП с участием автобуса и микроавтобуса, в результате которого четверо человек получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Как выяснили правоохранители, на трассе "Киев-Чоп" столкнулись автомобили "Фиат Дукато", которым управлял 54-летний житель Закарпатья, рейсовый автобус "Эталон", за рулем которого находился 58-летний житель Сколевского района и микроавтобус "Мерседес Спринтер" под управлением 27-летнего жителя Ивано-Франковской области.

Уточняется, что в результате ДТП за помощью к медикам обратились четыре человека - пассажир рейсового автобуса и пассажиры микроавтобуса "Мерседес" в возрасте от 27 до 58 лет.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на воскресенье, 16 декабря, под Львовом произошло ДТП с участием автобуса, в результате которой четыре человека погибли и двое получили травмы.