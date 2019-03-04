В полиции рассказали о матери, которая в Киеве выбросила своего ребенка

Женщина, которая выбросила мертвого младенца на свалку в Киеве, работает в детском саду.

Об этом сообщает УНН.

Как уточняет издание, 35-летняя преступница работает поваром в одном из детсадов в Голосеевском районе столицы. Также известно, что, скорее всего ребенка она родила в общежитии, где живет.

Сама подозреваемая рассказала, что ребенок родился мертвым, поэтому она и решила оставить тело младенца в заброшенном доме.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Одессой мать заживо закопала своего ребенка. Впоследствии она призналась, что, когда закапывала ребенка, он был жив.

Также 7 января в одном из садовых товариществ в Приднепровске мужчина по неизвестным причинам убил своего 8-летнего сына, после чего повесился.