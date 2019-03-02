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Боевики ДНР несут крупные потери: появились фото новых "грузов 200"

суббота, 02 марта 2019, 23:36

На Донбассе боевики продолжают нести колоссальные потери, например, стало известно о ликвидации двух боевиков незаконных вооруженных формирований, один из которых участвовал в боях за Луганский аэропорт.

Об этом сообщают в соцсетях, публикуя фото ликвидированных боевиков.

Так, согласно данных базы "Миротворец", одного из них, 31-летнего Евгения Машкова ликвидировали сами сослуживцы 28 февраля.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали месячный улов "бригады 200" у боевиков на Донбассе.

Помимо этого, также ранее военный эксперт Михаил Жирохов заявил о колоссальных потерях боевиков на Донбассе, которые не скрывают даже сами оккупанты.

Также стало известно, что семьям боевиков приказали молчать об огромных потерях на Донбассе.

А боевики ДНР отправили на подвал бывшего соратника Януковича.

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