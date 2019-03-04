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В сети вспыхнул новый скандал из-за дружбы Украины и России

понедельник, 04 марта 2019, 10:29

В сети поднялась волна возмущения из-за ролика русской службы BBC о "дружбе" украинцев и россиян.

Об этом написал украинский журналист и политик Владимир Арьев в Facebook.

"Стандарты Би-Би-Си говорите? Я когда-то работал на киевский офис в начале девяностых. И тогда были стандарты, а не замаскированная под них пропаганда об общем культурном пространство: "одни блогеры, одна музыка, одни фильмы", о "можно попробовать начать диалог", - написал он.

Журналист напомнил, что согласно историческим практиками, диалоги о примирении народов начинались "после окончания войн, а не во время агрессии".

"Пока Россия продолжает концентрировать войска вдоль украинских границ, пока существуют четко расписаны планы новой интервенции в Украине, в красивой обертке примирения, нам пытаться всунуть капитуляции. Естественно, Би-би-си не очень волнует будет ли существовать Украина, они будут освещать любое развитие событий. Но это должно волновать нас, по понятным причинам", - написал Арьев.

Как сообщал "Апостроф", 12 декабря вступил в силу закон о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

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