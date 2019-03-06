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Появились новые жуткие детали убийства подростком возлюбленной в Харькове

среда, 06 марта 2019, 20:36

16-летний парень, который убил свою 14-летнюю возлюбленную в Харькове 2 марта, употреблял наркотики.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

Убийство произошло в частном секторе одного из районов Харькова, недалеко от дома, где жила семья девушки Лидии. Один из знакомых Ивана рассказал подробности трагедии.

"Иван и Лидия очень любили друг друга. Она не хотела с ним общаться, потому что училась, у нее тренировки, и ей просто было некогда гулять с ним. Она сама ему говорила: "Ваня, учись". Но он ее не слушал. Ваня вообще спокойный, но он употреблял наркотики", – анонимно сообщил друг парня.

По его мнению, все произошло после того, когда Лида в свой закрытый аккаунт в Instagram выставила фото с одноклассником.

"Он сильно разозлился, потому что очень ее ревновал. Если бы Лида сказала ему, кто на фото, он бы и его убил. Ваня написал Лиде, попросил встретиться. Она отказывалась, тогда он написал ей, что убьет всю ее семью. Но она восприняла все как шутку, потому что была уверена, Ваня никогда такого не сделает. Он сказал, выйди, я тебе сюрприз сделаю. И она вышла. Но они поссорились еще больше, и тогда он начал бить ножом", – рассказал парень.

После этого, по его словам, Иван убежал и скрылся у знакомого и выставил в Instagram видео с окровавленным лицом и руками.

Отмечается, что Иван в общей сложности нанес девушке десять ударов кухонным ножом, который принес с собой, и прихватил ее мобильный телефон. На крик девушки вышел сосед, но было поздно.

Как сообщал "Апостроф", ранее подозреваемый в убийстве девушки так и не признался в совершенном.

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