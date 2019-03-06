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СБУ сделала важное заявление по "бегству" в Украину экс-главаря ДНР
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СБУ сделала важное заявление по "бегству" в Украину экс-главаря ДНР

среда, 06 марта 2019, 13:28

Служба безопасности Украины опровергла информацию о том, что бывший "глава ЦИК ДНР" Роман Лягин сдался по программе "Тебя ждут дома".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

При этом, в спецслужбе напомнили, что дело по заочному обвинению Лягина в государственной измене рассматривается в суде.

Программа "Тебя ждут дома" действует в Украине с 2015 года. По ее условиям, сдавшиеся представители группировок "ДНР" и "ЛНР", не совершавшие тяжких преступлений, могут быть оправданы через суд и вернуться к своей семье.

Как сообщал "Апостроф", ранее экс-главарь ДНР отреагировал на бегство "Ополченочки" в Украину. По словам боевика, ситуация с Дрюк свидетельствует о "разочаровании общества и его героев в своих прежних идеалах".

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