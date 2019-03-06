​Ценный свидетель для СБУ: стало известно о бегстве из России в Украину экс-главаря ДНР

Стало известно о бегстве в Украину из России бывшего "председателя ЦИК ДНР" Романа Лягина.

Об этом написала нардеп от "Самопомочи" Наталья Веселова на своей странице в Facebook.

"Нужны ли нам свидетели в Гаагском суде против России? Да. Есть ли они в Украине? Да. Светлана Дрюк не только ценный свидетель, но и в определенном смысле агент украинских спецслужб, которая получила для нашей страны ценные документы, доказывающие непосредственное участие российских кадровых военных в войне на территории Украины, но и раскрывают планы дальнейшей агрессии.

Таким же ценным свидетелем является Роман Лягин - бывший "председатель ЦИК ДНР", который организовывал псевдореферендум 11.05.2014", - написала Веселова.

Нардеп рассказала, что экс-глава "ЦИК ДНР" прошел по программе СБУ "Тебя ждут дома", и стал ценным свидетелем.

Однако, информация о побеге Лягина пока не подтверждена. Об этом написала сама нардеп.

"Честно говоря, эту информацию услышала давно и не проверяла. Уточню. А то уже сама начала сомневаться", - написала Веселова в комментариях под собственным постом.

Как сообщал "Апостроф", ранее экс-главарь ДНР отреагировал на бегство "Ополченочки" в Украину.