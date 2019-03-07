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Под Николаевом лидера активистов поймали на крупной взятке: фото

четверг, 07 марта 2019, 11:33

6 марта в Николаевской области при получении взятки разоблачен руководитель ряда общественных организаций.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

По его словам, злоумышленник требовал от директора частного общества 10 тысяч долларов и взамен обещал не препятствовать его деятельности.

После получения указанной суммы злоумышленника задержали правоохранители.

"Военной прокуратурой задержанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", - добавил Лысенко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что правоохранители задержали с поличным заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины во время получения взятки.

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