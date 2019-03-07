Под Ровно ВАЗ попал в страшное смертельное ДТП с фурой: опубликованы фото

На автодороге Киев-Ковель, близ Рокитного, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ и грузовика DAF, в результате которого один человек погиб.

Об этом сообщает "Вартові еспресо" в Facebook.

Согласно сообщению, авария произошла около 15.00. Правоохранители установили, что водитель автомобиля "ВАЗ-2104", 46-летний уроженец Волынской области по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF.

От удара грузовой тягач отбросило в кювет. Водитель легковушки от полученных травм погиб на месте. ВАЗ от удара изувечило так, что тело спасателям пришлось доставать с помощью спецтехники.

По факту нарушения правил дорожного движения следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом на выезде из Вишневого произошла смертельная авария с участием трех автомобилей.