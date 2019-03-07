В Киеве заметили за рулем лихача при погонах: опубликованы фото

Столичные патрульные полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился майор полиции в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом 7 марта сообщило издание dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.

"Он в состоянии алкогольного опьянения рассекал ночью по Воскресенке. Когда патрульные его остановили, тот просто вывалился из машины... Цените жизни людей и не садитесь за руль пьяными", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, что 2 марта под Киевом полицейский на авто сбил пешехода, а тот скончался от полученных травм.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 2 марта в Винницкой области 20-летний сын местного предпринимателя на Toyota насмертьнасмерть сбил дворника.