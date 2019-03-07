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В Запорожье пытались убить активиста: в полиции раскрыли детали

четверг, 07 марта 2019, 10:24

Полиция устанавливает обстоятельства покушения на убийство гражданского активиста, которое произошло поздно вечером 6 марта в Хортицком районе Запорожья.

Как сообщили в пресс-службе полиции, по факту нападения открыто уголовное производство. Личность одного из нападавших установлена.

"6 марта в 22:52 до Хортицкого отделения полиции поступило сообщение со службы "102" от мужчины 1952 года рождения, который сообщил, что по улице Героев 93-й бригады неизвестные на него напали и избили. На месте событий полицейские установили, что в подъезде дома на пострадавшего напали четверо неизвестных в масках, нанесли ему телесные повреждения и совершили выстрел в левое бедро", - говорится в сообщении полиции.

Мужчина нанес телесные повреждения одному из злоумышленников, после чего они скрылись.

Одним из нападавших оказался мужчина 1994 года рождения. Местонахождение еще трех правонарушителей устанавливается.

Уголовное производство открыто по признакам ст. 15 и ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что активисты проучили фаната "русского мира" из Кременчуга, который писал в интернете, как любит РФ.

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