Экологи бьют тревогу из-за приближения масштабной катастрофы в Крыму

Жители северной части оккупированного Крыма жалуются на плохое качество воды и засоление почвы.

Об этом сообщает "Gazeta.ua".

Как отмечается, местные жители бегут из этих регионов Крыма на материковую часть Украины или в Россию.

"Люди бросают свои земли и едут на материк или в города, ближе к морю. Поливать огороды нечем. В лучшем случае могут посеять пшеницу. В колодцах стоит соленая вода, пить ее невозможно", – говорит Виктория Олейник, проживающая в северной части полуострова в Джанкойском районе.

Проблемы с питьевой водой на полуострове начались после аннексии Россией. Четыре года назад Украина перекрыла поставки воды из Днепра в Северо-Крымский канал. Последствия обезвоживания проявились сразу в виде засоления почвы и падения урожая. Невыгодными стали и бахчевые культуры, потому что требуют много влаги.

В Красноперекопском и Первомайском районах воду признали непригодной для питья. Ее жесткость составляет 25 миллимоль на литр при норме 7. Причина в единственном источнике центрального водоснабжения в регионе - Воронцовский водозабор подземных вод в Красноперекопске почти истощен. В него попадает соленая вода из моря.

"Примерно 95 процентов воды из канала ранее направляли на орошение сельскохозяйственных земель. Для питья людям хватит артезианской воды", - говорит Александр Лиев, бывший глава Комитета по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию Крыма.

Сообщается, что с новопостроенным Крымским мостом оккупанты обещали проложить водопровод, однако не выполнили обещание.

"На полив берут воду из артезианских скважин. Но вместо пресной воды поступает соленая и с водорослями. Водную проблему в Крыму может решить только Украина. Экологи говорят, что через несколько лет Крым станет пустыней, как до появления канала. Была степь, люди занимались исключительно мясом и шерстью. Поэтому, если воды не будет, люди изменят род деятельности. Другого способа решения проблемы нет", – говорит Ильми Умеров, заместитель главы Меджлиса.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму в городе Армянск после загрязненного воздуха жители жалуются на грязную воду из крана.