С поездом Intercity по дороге в Киев произошло кровавое ЧП: фото

В четверг, 7 марта, около 11:20 поезд Интерсити сообщением Харьков-Киев №725О сбил на подъезде к столице стоящего на путях лося.

Об этом сообщает ХарківTimes, ссылаясь на пассажиров поезда.

Как рассказали пассажирам работники поездной бригады, машинист пытался согнать лося гудками, однако животное не реагировало на них, а затормозить до остановки поезд не успел.

В результате задержка поезда составила приблизительно 20-30 минут.

Позже в сети появилось фото окровавленной и поврежденной в результате инцидента кабины поезда.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Волыни на ходу загорелся пассажирский поезд.

Также в сети показали в сети показали видео экстремальной поездки "с ветерком" на поезде "Укрзализныци".