Появились новые детали скандала на похоронах молодого бойца ВСУ во Львове: видео

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суббота, 09 марта 2019, 07:27

Во время отпевания во львовском храме погибшего на Донбассе бойца ВСУ Богдана Слободы его тело не опознали родители, однако выяснилось, что это все же он.

Об этом сообщает ТСН.

Во время отпевания военнослужащего в гарнизонном храме святых Петра и Павла, когда открыли гроб, мама парня и его одноклассники не узнали Богдана.

"По скулам, темные волосы, это совсем другой человек... Нет сходства", - заявила одноклассница бойца Вероника Семчишин.

Но побратимы по службе были уверенны, что это он. Чтобы развеять сомнения тело увезли обратно в морг, где взяли образцы ДНК. По родинкам мама таки узнала сына, а священник настоял на отпевании.

"Мы имели возможность попрощаться с героем Украины. Конечно, были такие моменты, когда родители не узнавали своих детей – побратимы узнают его, родители не узнают", - отметил настоятель гарнизонного храма св. Петра и Павла в. Степан Сус.

Защищать Украину Богдан Слобода, единственный сын в семье, ушел год назад. Боец 128-й горно-штурмовой бригады получил несколько пулевых ранений на фронте на Донбассе. Врачи госпиталя боролись за его жизнь, но тщетно – 6 марта парень умер.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Харьковом на коленях простились с бойцом, погибшим в Иловайском котле.

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