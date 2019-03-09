Появились новые фото и видео ДТП в Луцке, в котором погиб легендарный украинский журналист

В Волынской области в ДТП погиб известный местный журналист ТРК "Аверс" Юрий Яцюк.

Об этом сообщает издание "Район".

Инцидент произошел в пятницу, 8 марта, в 19:18 в селе Струмовка. На дороге в неположенном для пешеходов месте автомобиль сбил двоих человек - 58-летнего Юрия Яцюка и женщину, которая была с ним. К сожалению, мужчина скончался на месте от полученных травм, а женщину госпитализировали.

По данным ТРК "Аверс", удар был такой силы, что у Яцюка слетела обувь. Капот машины Volkswagen в результате аварии сильно помят. Водитель Андрей 1968 года рождения утверждает, что ехал с допустимой скоростью - 60-80 километров в час. Также он добавил, что не заметил людей из-за света фар встречных авто.

Напомним, ранее на Волыни в аварии погибли четверо политологов и журналист.

Как сообщал "Апостроф", 10 января в Польше (город Илжа Мазовецкого воеводства) в аварии погиб известный украинский журналист Роман Кисиль.