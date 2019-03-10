На Донбассе ликвидирован боевик "ЗАС Первомайский": фото

Украинские бойцы на Донбассе ликвидировали боевика ЛНР.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

"Бригада 200" пополнилась боевиком 7 марта этого года. Ликвидировали наемника Грищенко Андрея по кличке "ЗАС". Он родился 15.07.1971 в Первомайске. Также в сети опубликовали его фото.

"07.03.19 пополнилась очередным бойцом. Грищенко "ЗАС" Андрей из Первомайска. Все будет Украина и победа за нами!", - написал Штефан.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились фото с могилы пособницы боевиков , 36-летнего санинструктора Любови Коробки с позывным "Лютик".

Помимо этого, также ранее военный эксперт Михаил Жирохов заявил о колоссальных потерях боевиков на Донбассе, которые не скрывают даже сами оккупанты.