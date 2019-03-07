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В сети показали фото с могилы ликвидированной на Донбассе пособницы боевиков

четверг, 07 марта 2019, 03:31

В сети появились фото с могилы пособницы боевиков , 36-летнего санинструктора Любови Коробки с позывным "Лютик".

Информацию о похоронах опубликовал на своей странице в Twitter блогер Necro Mancer.

"Дополнение: похороны", - написал он, опубликовав скриншоты с запрещенной в Украине соцсети Вконтакте.

На скриншотах сообщается, что похороны состоялись 6 марта.

О ликвидации пособницы боевиков стало известно 4 марта. В комментариях под постом о похоронах отмечается, что Коробка была ликвидирована во время "прилета 120 мм мины" под Горловкой.

Сообщается также, что боевики наградили Коробку "медалью За боевые заслуги".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали месячный улов "бригады 200" у боевиков на Донбассе.

Помимо этого, также ранее военный эксперт Михаил Жирохов заявил о колоссальных потерях боевиков на Донбассе, которые не скрывают даже сами оккупанты.

Также стало известно, что семьям боевиков приказали молчать об огромных потерях на Донбассе.

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