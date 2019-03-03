​Весенняя "бригада 200" пополнилась новым боевиком: фото

Бойцы ВСУ ликвидировали очередного боевика незаконного вооруженного формирования на Донбассе Сергея Стовбура родом из Луганска.

Об этом написал Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Facebook.

"200_бригада 01.03.19 пополнилась очередным бойцом, Стовбур Сергей из Луганска", - говорится в сообщении.

Сергей Стовбур и его сын Евгений являются фигурантами "Миротворца".

Как сообщал "Апостроф", В четверг, 28 февраля, на Донбассе был ликвидирован один из боевиков так называемой ДНР Александр Скиф.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военнослужащие ликвидировали на Донбассе боевика Александра Мазура по кличке "Дигер" родом из Санкт-Петербурга (РФ).

Кроме того, не так давно в сети появилось очередное видео удара украинских военных в зоне операции Объединенных сил на Донбассе по опорному пункту боевиков на передовой.