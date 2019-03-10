На Донбассе снайпер ликвидировал "народного милиционера"

В воскресенье, 10 марта, на Донбассе ликвидировали "народного милиционера" так называемой ДНР.

Об этом сообщил блогер под ником IgorGirkin в Twitter.

"Военнослужащий Народной милиции ДНР" погиб в результате снайперского обстрела ВСУ", - написал он.

В сети тут же прокомментировали инцидент.

"Я так понял, что этот прощения не просил", - написал один из комментаторов, указывая на то, что "милиционера" ликвидировали в Прощеное воскресенье.

Как сообщал "Апостроф", боевики рассмешили сеть реалистичным фото, которое в полной мере описывает всю суть их участия в военном конфликте на Донбассе.

Также ранее в сети опубликовали фотографию боевика ЛНР, которого ликвидировала любовница во время ссоры. Офицер ВСУ Анатолий Штефан в связи с этим инцидентом предложил любовнице ликвидированного боевика вручить награду.

Кроме того, у боевиков выдали "сенсацию" о прибытии на Донбасс диверсантов НАТО.