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На Донбассе поймали боевика ЛНР: опубликовано видео

понедельник, 11 марта 2019, 17:34

В понедельник, 11 марта, в Луганской области правоохранители задержали украинца, оказавшемся боевиком так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Во время несения службы на одном из блокпостов сотрудники полиции при проверке документов обнаружили и задержали 25-летнего жителя Днепропетровской области, который с 2014 года проходил контрактную службу в подразделениях так называемой "ЛНР", участвовал в боевых действиях под г. Дебальцево, с. Желобок, с. Сокольники и на Бахмутской трассе", - говорится в сообщении.

Напомним, что 9 марта, военнослужащие одного из подразделений бригады Объединенных сил на Северодонецком направлении задержали боевика ЛНР.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Макеевке (временно оккупированный боевиками город в Донецкой области) курсанты ФСБ России, решив "потренироваться", подорвали автомобиль с "майором" милиции Донецкого МУ.

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