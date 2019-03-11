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Появились новые фото последствий опасной непогоды по всей Украине

понедельник, 11 марта 2019, 13:57

В понедельник, 11 марта, в Украине разыгралась непогода - сильные порывы ветра наделали бед по всей стране.

Об этом сообщает информационное агентство "ЛИГА.Новости".

Во многих городах Украины порывы ветра достигли в среднем 15-20 м/с. А в Карпатах и Прикарпатье непогода разбушевалась еще сильнее - ветер 29-34 м/с. Также сильные порывы и во Львовской области.

В результате непогоды и ураганных ветров в основном на западе и центре Украины произошли и продолжают происходить опасные ЧП. Так, ветер повалил уже множество деревьев, крупных рекламных щитов и дорожных знаков.

Сила ветра на некоторых автодорогах была настолько сильной, что переворачивала целые фуры. Фото последствий опубликовали в сети.

"Будьте внимательны, не выезжайте в дорогу без необходимости, пользуйтесь альтернативным видом транспорта (железная дорога)", - предупредили в Укравтодоре.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 10 марта из-за непогоды в Украине было повалено сотни деревьев.

Напомним, 10 марта в Виннице произошло смертельное ЧП: дерево упало на 11-летнюю девочку, в результате чего она скончалась.

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