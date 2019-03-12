Появились подробности о покушении в Харькове на известного бандита по кличке "Хам"

В понедельник, 11 марта, в Харькове расстреляли известного бандита по кличке "Хам".

Об этом сообщает местное издание NewsRoom.

Инцидент произошел около 20:50 по адресу Московский проспект, 224. Там двое неизвестных дождались на стоянке возле дома 30-летнего мужчину и выпустили в него несколько пуль. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением грудной клетки.

Позже стало известно, что пострадавшим оказался криминальный авторитет по кличке "Хам". Он входит в группу Георгия Исакова, более известного как Жора.

"В 2016 году он сам стал жертвой покушения: тогда на улице Гаршина он получил серьезное огнестрельное ранение грудной клетки и руки, но выжил (позже двух исполнителей и заказчика арестовали, ими оказались выходцы с Донецкой области). В мае 2018 года Исаков был задержан бойцами "Альфа" СБУ по подозрению в хранении боевого оружия", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 4 марта в Черкассах возле собственной квартиры обнаружили тело бизнесмена Владимира Сотникова. Позже стало известно, что преступник - неизвестный мужчина 30-35 лет, который подбежал к жертве в подъезде и начал стрелять в голову и грудь.