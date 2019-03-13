Самолеты Путина над столицами ЕС: Запад сделал опасное предупреждение

Мировая общественность не должна игнорировать российские провокации, потому что их следствием будет российская агрессия в Европе.

С таким заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда во время встречи с президентами Чехии, Венгрии и Словакии.

Российские провокации польский лидер считает "проверкой евроатлантической системы безопасности". Он уверен, что в случае отсутствия реакции россияне перейдут к более решительным действиям.

"Если мы не реагируем, то завтра у нас будут российские самолеты над Прагой, над Варшавой, а послезавтра - возможно, над Берлином", - сказал Дуда.

Президент Словакии Андрей Киска подтвердил, что Россия несет угрозу безопасности в регионе.

"Что будет, если мы будем утверждать, что российская пропаганда и дезинформация - это выдумка или паранойя и не влияет на наши страны? Мы должны осознать, что любая такая деятельность подрывает безопасность наших стран и нарушает единство в центре НАТО по совместной обороны", - отметил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что после президентских выборов в Украине возможна российская агрессия, так как это инструмент экономического воздействия, военного шантажа.