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В Харькове подростки толпой избили мужчину: видео

среда, 13 марта 2019, 12:13

В Харькове группа несовершеннолетних напала на взрослого мужчину и избила его.

Соответствующее видео было опубликовано в Facebook на странице сообщества "Харьков 1654".

"А вы говорите, не матюкайтесь при детях", - говорится в подписи к публикации.

На видео видно, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, в то время как на него со всех сторон нападают подростки. Рядом стоящие взрослые никак не отреагировали на ситуацию и не прекратили беспредел.

В комментариях под публикацией пользователи в один голос раскритиковали поступок несовершеннолетних. Юзеры считают, что родителей нападавших следует привлечь к ответственности, так как поведение их детей неприемлемо.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 7 марта в Николаеве пятеро молодых людей, в том числе и несовершеннолетние, напали с оружием на мужчину.

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