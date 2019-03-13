В Нигерии рухнуло здание школы: сотни людей под завалами, фото

13 марта в результате обрушения школы в нигерийском городе Лагос более 100 человек оказались под завалами.

Как сообщает The Guardian Nigeria, школа находилась в трехэтажном здании.

Инцидент произошел около 10:00 по местному времени. Школа находилась на последнем этаже постройки.

Прибывшие на место спасатели смогли достать из-под завалов десятерых детей. Их уже направили в местную больницу. Администрация учебного заведения поставила родителей учеников в известность.

Предполагается, что при обрушении могли быть многочисленные жертвы.

Спасательная операция продолжается, ведутся поиски выживших.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Нигерии более полсотни людей пропали без вести после утечки и взрыва нефти из нефтепровода.