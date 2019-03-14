Избиение школьниками пенсионера в Харькове: появились неожиданные подробности и видео

В Харькове активно обсуждают видеоролик, на котором группа подростков ногами бьет пенсионера.

Как рассказал автор нашумевшего видео, все оказалось не совсем так, как пишут в сети. По его словам, зачинщиками конфликта стали именно двое мужчин, которые были в нетрезвом состоянии.

"Один из них на ногах вообще… тот, который на видео, собственно говоря, на ногах вообще не стоял, поэтому, то, что комментарии дают, что вот он даже не сопротивлялся - он просто физически ничего не мог сделать, потому что он был пьяный. Бить они его не били, они просто толкали его. Школьникам, на вид было от 8 до 10 лет", - рассказал автор ролика.

Тем временем часть местных жителей обвиняет детей, а другие говорят, что виноваты любители спиртных напитков.

В свою очередь директор школы, в которой учатся герои ролика, пообещала провести с ними определенную работу.

"Конечно же мы не оставим этот случай безнаказанным. Ювенальная превенция сейчас будет заниматься этим расследованием. Но так как мы еще не имеем подтверждения того, что это действительно те дети, чьи фамилии вы назвали, я сейчас не могу вам дать ни адреса, ни телефоны родителей. К работникам полиции пока сообщений или заявлений по поводу этой драки не поступало", - сказала Лидия Ткаченко.

В полиции также не оставили без внимания эпизод. Правоохранители заявили, что будет проведена проверка.

"Сначала ювеналы будут устанавливать возраст мальчишек. Если они достигли предела самостоятельной ответственности, то меры юридического воздействия будут применены непосредственно к ним. Речь идет об административной или уголовной ответственности. Если нет - то отвечать будут их родители. Здесь речь идет о невыполнении родительских обязанностей", - сообщили в полиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 11 марта в Харькове расстреляли известного бандита по кличке "Хам".