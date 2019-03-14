Появились новые фото с места убийства в Киеве сотрудника АПУ

14 марта в Киеве нашли убитым 46-летнего работника Администрации Президента Александра Бухтатого.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, тело мужчины нашли в Шевченковском районе на улице Баггоутовской у церкви. Тело осмотрел судебно-медицинский эксперт, согласно предварительному выводу которого, следов насильственной смерти не обнаружено. Поэтому предварительная причина смерти будет установлена после вскрытия, а окончательная - после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщал "Апостроф", стало известно, что убитому в Киеве работнику Администрации Президента Александра Бухтатому было 46 лет, у него остались супруга и сын. Также известно, что с 2007 по 2017 год он был секретарем Национального союза журналистов Украины.