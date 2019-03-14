Воздушный привет от ВСУ: появилось видео нового смертельного удара по боевикам на Донбассе

В сети показали видео мести воинов ВСУ российским оккупантам на Донбассе.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

"В конце февраля оккупанты провоцировали, а ОСы успокаивали. Небратья начали свободно и нагло передвигаться на своем КСП. Нех*й шастать по украинской земле решили воины ОСы и отправили приветствия. Двое представителей оккупационных сил присоединились к "200 бригаде"", - написал он и опубликовал видеозапись удара.

Напомним, Вооруженные силы Украины на Донбассе ликвидировали двух снайперов боевиков.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось очередное видео удара украинских военных в зоне операции Объединенных сил на Донбассе по опорному пункту боевиков на передовой.