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Воздушный привет от ВСУ: появилось видео нового смертельного удара по боевикам на Донбассе

четверг, 14 марта 2019, 08:29

В сети показали видео мести воинов ВСУ российским оккупантам на Донбассе.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

"В конце февраля оккупанты провоцировали, а ОСы успокаивали. Небратья начали свободно и нагло передвигаться на своем КСП. Нех*й шастать по украинской земле решили воины ОСы и отправили приветствия. Двое представителей оккупационных сил присоединились к "200 бригаде"", - написал он и опубликовал видеозапись удара.

Напомним, Вооруженные силы Украины на Донбассе ликвидировали двух снайперов боевиков.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось очередное видео удара украинских военных в зоне операции Объединенных сил на Донбассе по опорному пункту боевиков на передовой.

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