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Бойня в Новой Зеландии: количество жертв увеличилось

суббота, 16 марта 2019, 23:59

Количество погибших в крупнейшем террористическом акте в истории Новой Зеландии возросло до 50 человек.

Об этом сообщает издание ABC News.

Напомним, ранее было известно, что в результате стрельбы в мечетях Новой Зеландии погибли 49 мусульман. Также говорилось, что десятки людей были ранены.

На данный момент известно, что число раненых также возросло до 36 человек, включая одного ребенка. При этом два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

Как ранее сообщал "Апостроф", стали известны главные моменты и мотивы организатора теракта в Новой Зеландии Брентона Тарранта.

Также сообщают, что в манифесте боевика, который совершил теракт в мечети в Новой Зеландии, есть упоминание об Украине.

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