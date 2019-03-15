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Бойня в Новой Зеландии: террорист угрожал гражданам Украины

пятница, 15 марта 2019, 19:51

В манифесте боевика, который совершил теракт в мечети в Новой Зеландии, есть упоминание об Украине.

Как сообщил в Facebook муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов, угрозы также были адресованы и мусульманам Украины:

"You will find no reprieve, not in Iceland, not in Poland, not in New Zealand, not in Argentina, not in Ukraine" / "Вы не найдете покоя ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине", - говорится в манифесте террориста.

Из-за этого упоминания мусульмане Украины были чрезвычайно обеспокоены, а некоторые из них пропустили молитву, так как опасались, что теракт может повториться и в Украине.

"Перед молитвой ко мне подходили мужчины и спрашивали, есть ли у нас какие-то меры безопасности, вызвали ли мы полицию или Национальную гвардию для охраны мечети и что делать, есть вдруг начнут нас убивать. Сегодняшние события и угрозы были настолько неожиданными, что мы даже не успели продумать меры безопасности. Надеюсь, что в Украине никогда такого не произойдет, однако странно, почему террористы вспомнили из 195 стран мира, только пять стран, и нашу Украину в том числе?" - написал Исмагилов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что журналист Денис Казанский нашел доказательства связи стрелка, убившего в Новой Зеландии почти 50 человек, с боевиками на Донбассе.

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