Под Черкассами молодые люди погибли в страшном ДТП: опубликованы фото

15 марта в районе села Красная Слободка в Черкасской области в результате ДТП погибло два человека.

Как сообщают в пресс-службе областного управления Нацполиции, авария произошла около 19.30 на 104 км автодороги "Канев – Чигирин - Кременчуг".

По данным правоохранителей, автомобиль "Шевроле Авео" не справился с управлением и съехал на обочину дороги, где совершил наезд на металлический столб держателя дорожных знаков и перевернулся.

В аварии погибли водитель 1993 года рождения и его пассажир 1991 года рождения.

Тела мужчин пришлось извлекать из автомобиля с помощью спецоборудования.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 15 марта в Днепре маршрутное такси сбило на пешеходном переходе пожилую пару, пострадавшие получили тяжелые травмы, но выжили.