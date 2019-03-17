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Под Херсоном школьники избили "слишком умную" одноклассницу

воскресенье, 17 марта 2019, 12:45

На Херсонщине одноклассники избили девочку-подростка, чтобы та "не была слишком умной".

Об этом сообщает местное издание "Херсонцы".

Отмечается, что в школе Новоалексеевки двое десятилетних учеников восприняли как оскорбление свои неудовлетворительные оценки, в то время как знания их одноклассницы оценили на отлично. В результате школьники решили отомстить девочке.

"После занятий избили девочку так, что ее пришлось везти в больницу с ушибами грудной клетки и спины", - сказано в сообщении.

Начальник Генического отдела Национальной полиции Сергей Балута пояснил, что участников избиения пригласят для дачи показаний. Их действия не будут квалифицированы, как булинг – это уже не словесная травля, а нанесение телесных повреждений.

На родителей нападавших составят административный протокол о ненадлежащем воспитании своих детей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове подростки толпой избили мужчину.

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