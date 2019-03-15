Жесткокое избиение школьницы в Киеве: в полиции раскрыли детали

Полиция расследует избиение 15-летней школьницы в Деснянском районе Киева как хулиганство.

Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева.

Правоохранители уже установили всех участников драки. Известно, что конфликт между девушками возник из-за неприязненных отношений.

"После обнаружения соответствующего видео в интернете полицейские установили всех участников происшествия. Потерпевшая - киевская школьница 2004 года рождения. Правоохранители пообщались с участниками происшествия и их родителями. Кроме этого, проводится работа с администрацией учебных заведений, психологи оказывают квалифицированную помощь как участникам инцидента, так и свидетелям происшествия", - сообщают в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство).

Ранее "Апостроф" сообщал, что 9 марта в Тернополе произошла ужасная авария, в результате которой серьезно пострадала 13-летняя девочка, которая была за рулем одного из авто.