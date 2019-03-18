Смерть пулеметчика: офицер ВСУ показал видео удара по боевикам на Донбассе

В сети показали видео удара украинский бойцов по оккупантам на Донбассе.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Военнослужащие ВСУ провели обстрел боевиков на оккупированном Донбассе. В результате они уничтожили очередную пулеметную точку противника и укрепления. Также известно, что один оккупант был ликвидирован.

"Адекватный ответ или очередной "шмаки бум"... По данным разведки один оккупант присоединился к "200 бригады"", - написал Штефан.

Как ранее сообщал "Апостроф", украинские военнослужащие нанесли мощный удар по позициям боевиков на Донбассе, вследствие которого два оккупанта были ликвидированы.

Напомним, на оккупированном Донбассе нашли тело росийского курсанта, который вместе с группой приехал из России к боевикам на стажировку.