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В украинском селе произошло "сладкое" ДТП: опубликованы фото и видео

вторник, 19 марта 2019, 17:32

В понедельник, 18 марта, во Львовской области перевернулась фура Roshen.

Об этом сообщает пользователь сети Андриана Келемен на своей странице в Facebook.

Инцидент случился на трассе Киев-Чоп возле села Рудники. На дороге перевернулась фура с конфетами и другими сладостями.

"Фура с конфетами Рошен попала в ДТП на трассе Киев-Чоп ... По словам полицейских - водитель заснул за рулем ... конфеты направлялись в Закарпатье. Водитель не пострадал, а вот фура очень...", - написала Андриана и разместила фото и видео с места ДТП.

Как сообщал "Апостроф", на автодороге Киев-Ковель, близ Рокитного, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ и грузовика DAF, в результате которого один человек погиб.

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